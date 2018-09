Calciomercato, Milan: Depay torna nel mirino della società rossonera

Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tornato sulle tracce dell’esterno olandese, Memphis Depay

Le prime gare della Nations League, la nuova competizione che mette di fronte le nazionali europee, hanno già regalato spettacolo, ma presto il torneo dovrà lasciare nuovamente spazio ai campionati delle varie nazioni. Già sabato, difatti, tornerà la Serie A con la quarta giornata della stagione e le squadre si stanno allenando per arrivare al meglio alla ripresa dei giochi. Mentre gli allenatori lavorano con i rispettivi uomini, le dirigenze stanno sondando il terreno per gli eventuali colpi da mettere a segno durante il calciomercato invernale che aprirà a gennaio. Anche lo staff del Milan sta vagliando numerose ipotesi di trattative e, tra queste, c’è quella per un esterno di spessore che arricchisca il potenziale offensivo della formazione di Gattuso. Il sogno del Milan si chiama Memphis Depay, ala olandese attualmente in forza al Lione. Il giocatore è stato accostato già più volte in passato dal Diavolo che lo segue sin dai tempi del Manchester United. Portare a Milano Depay non sarà una missione facile per Leonardo, dato che il valore di mercato dell’esterno è di circa 50 milioni di euro.

Continua a leggere su Milan News 24