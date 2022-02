Calciomercato Milan, Florenzi riscattato? La decisione del club

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono fatti un’idea ben precisa su Alessandro Florenzi. Il possibile futuro del terzino

Il Milan avrebbe deciso di riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma. L’importante indiscrezione di mercato viene riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale il terzino classe ’91 ha convinto tutti in dirigenza e a Milanello tanto da conquistarsi la permanenza.

In estate i rossoneri avevano versato ai giallorossi un milione per il prestito, fissando il diritto di riscatto a 4.5 milioni. Con un piccolo sconto (intorno ai 4 milioni) l’affare è destinato ad andare in porto.