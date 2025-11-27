Calciomercato Milan, questo attaccante piace molto a Tare: pronta la sfida alla Roma per prenderlo a gennaio. I dettagli della possibile operazione

Calciomercato Milan, Franculino continua ad essere un obiettivo concreto per i rossoneri. E’ pronta la sfida alla Roma di Gasperini

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa rinforzare il reparto offensivo e dare a Max Allegri un’alternativa di peso, soprattutto per sbloccare le partite contro le squadre che si chiudono. Secondo Tuttosport, il nome caldo sul taccuino di Igli Tare è Franculino, attaccante del Midtjylland. Nonostante il nome possa suscitare qualche sorriso, le sue prestazioni (19 gol in 27 partite) e le sue doti fisiche e tecniche lo hanno reso un obiettivo ambito da molti club europei, tra cui il Bayern Monaco e la Roma.



La Roma, infatti, testerà direttamente Franculino stasera all’Olimpico in Europa League, un esame importante per il giovane attaccante guineano con passaporto portoghese. Anche Gasperini cerca un centravanti e i destini dei due club potrebbero incrociarsi nuovamente, dopo il tentativo fallito di scambio tra Dovbyk e Gimenez in estate.

Il Midtjylland, consapevole del valore del suo gioiello, chiede una cifra importante, intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, l’interessamento del West Ham per Gimenez potrebbe sbloccare la situazione per il Milan, fornendo le risorse economiche necessarie per tentare l’affondo su Franculino già a gennaio.

Non è l’unico profilo monitorato dal Milan: in lista ci sono anche Dovbyk, Mateo Pellegrino e Joaquín Panichelli. Tuttavia, questi ultimi sono obiettivi difficili da raggiungere a metà stagione. Pellegrino è un punto fermo del Parma, mentre per Panichelli i rapporti tesi con lo Strasburgo (e il Chelsea, proprietario del club francese) complicano la trattativa.



Franculino, invece, è il profilo più facilmente aggredibile a gennaio e stasera avrà l’occasione di dimostrare il suo valore contro la difesa della Roma. Il Milan, forte dei risultati positivi negli scontri diretti, vuole completare l’organico per puntare in alto. Oltre al centravanti, si cercano anche un difensore centrale di complemento e un jolly “alla Darmian”. Il mercato invernale si preannuncia caldo per i rossoneri, con la priorità di trovare il bomber giusto per Allegri.