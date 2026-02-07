Calciomercato Milan, quel bianconero è il primo nome di Allegri sulla lista: ecco l’alternativa, i dettagli

Calciomercato Milan, Allegri ha scelto: il difensore bianconero è il primo nome sulla lista. Spunta anche l’alternativa

Mentre la squadra è concentrata sulla corsa a un posto nella prossima Champions League, la dirigenza rossonera ha già acceso i motori in vista del mercato estivo. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva su tre fronti, e la priorità indicata da Massimiliano Allegri è chiara: inserire un difensore esperto, affidabile e pronto all’uso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello di Federico Gatti.

Mercato Milan, il piano di Tare e il difensore ideale per Allegri

Il direttore sportivo Igli Tare sta valutando diverse soluzioni per soddisfare le richieste del tecnico. La pista che porta a Mario Gila resta monitorata, ma è Gatti il profilo considerato realmente decisivo per il salto di qualità. Se la situazione del centrale bianconero dovesse sbloccarsi, il Milan sarebbe pronto a intensificare i contatti: Allegri lo considera da tempo un suo “pupillo”, ritenendolo perfetto per guidare la nuova retroguardia rossonera.

Perché serve un rinforzo: fisicità, leadership e immediatezza

La necessità di intervenire nel reparto arretrato nasce dalla volontà di aggiungere centimetri, personalità e capacità di gestione nei momenti chiave. Allegri ha chiesto giocatori pronti subito, evitando scommesse a lungo termine. Gatti offrirebbe solidità, presenza fisica e affidabilità, qualità fondamentali per reggere il ritmo delle competizioni europee. La dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a muoversi con decisione, consapevole che per competere ai massimi livelli serviranno innesti di spessore in ogni reparto.

