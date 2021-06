Calciomercato Milan: Giroud è sempre più vicino. I dettagli

Il Milan sarebbe vicino all’ingaggio dal Chelsea di Oliver Giroud: il centravanti francese è stato più volte nei radar dell’Inter

Il Milan si avvicina a grandi passi ad Oliver Giroud, a più riprese nei radar dell’Inter per l’attacco nelle ultime sessioni di mercato.

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il club rossonero avrebbe in pugno l’attaccante francese in forza al Chelsea. Il Milan attende un segnale dai ‘Blues’ per formalizzare l’intesa con il giocatore, per un contratto biennale o annuale con opzione a 3,5 milioni di euro a stagione. Il Chelsea sarebbe pronto a liberare Giroud a fronte di un indennizzo, dopo il rinnovo del centravanti fino al 2022 formalizzato nei giorni scorsi.