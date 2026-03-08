Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare

Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A: l’ostacolo da superare per arrivare al tedesco

Il mercato del Milan si fa sempre più interessante, con un nome di caratura internazionale che potrebbe rinforzare la difesa rossonera. Secondo le informazioni raccolte da Marco Ramiccia di MilanVibesIT, il club di via Aldo Rossi, insieme alla Juventus, avrebbe preso contatti per sondare la situazione di Antonio Rüdiger, attualmente al Real Madrid.

Il difensore tedesco, classe 1993, è un elemento di esperienza e carisma che ha sempre affascinato i club italiani. Sebbene un addio al Real Madrid non sia ancora certo, Rüdiger non ha mai nascosto il suo interesse per i colori rossoneri. Questo “flirt” tra il giocatore e il Milan ha radici nei tempi del Chelsea, quando il centrale tedesco fu ad un passo dal trasferimento a Milano, ma l’operazione non andò a buon fine.

Nonostante il desiderio di tornare in Italia, la strada per un suo ritorno in Serie A appare complicata. Il principale ostacolo è l’alto ingaggio percepito da Rüdiger al Real Madrid, una cifra che si scontra con i parametri di sostenibilità del club rossonero. La dirigenza del Milan, tuttavia, resta alla finestra, consapevole che portare in Italia un giocatore con la personalità e l’esperienza di Rüdiger richiederebbe uno sforzo economico significativo.

Non è escluso che, in caso di apertura da parte del calciatore, il Milan possa fare uno sforzo per accontentare le richieste economiche del difensore. Per la squadra rossonera, infatti, l’arrivo di un giocatore di questo calibro potrebbe essere fondamentale per rinforzare la difesa in vista della stagione 2026.

La Juventus, anch’essa interessata a Rüdiger, dovrà affrontare la stessa difficoltà legata all’ingaggio del difensore, rendendo la corsa per il suo acquisto ancora più affollata. Sarà interessante capire se, alla fine, uno dei top club italiani riuscirà a chiudere l’affare.