Milan, Broja o Ziyech per gennaio? Le ultime

Il Milan starebbe guardando al mercato invernale per rinforzarsi in vista del ritorno in campo a gennaio e gli occhi sarebbero finiti in casa Chelsea su Broja e Ziyech.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri dovranno fare le opportune valutazioni per capre se l’affare con uno dei due giocatori è fattibile a condizioni favorevoli. L’idea sarebbe quella di un possibile prestito come fatto con Tomori due stagioni fa. Asse caldo tra Milan e Chelsea sul mercato aspettando novità in questo senso.