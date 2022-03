Milan, cresce il feeling per Scamacca: i rossoneri convinti di poter beffare Marotta

Scamacca Milan, cresce il feeling: rossoneri convinti di beffare Marotta. Ecco perché il sorpasso all’Inter è possibile

Il Milan punta a beffare l’Inter per arrivare a Gianluca Scamacca. L’ariete del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione e potrebbe diventare un’arma in più per il Ct Mancini nell’Italia.

Marotta e l’Inter tentennano viste le richieste del Sassuolo e l’offerta dei nerazzurri, ed ecco che l’inserimento dei rossoneri potrebbe far vacillare anche la scelta del classe ’99. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.