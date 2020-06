Calciomercato Milan, Jovic in pole per l’attacco: presto l’incontro con gli agenti

Calciomercato Milan, il calciatore del Real Madrid Luka Jovic è l’attaccante scelto dai rossoneri per la prossima stagione

Luka Jovic, serbo classe 1997, sarebbe l’attaccante scelto dal Milan per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca, i rossoneri sarebbero in pole position per l’acquisto del bomber ex Eintracht Francoforte.

Il quotidiano spagnolo riporta anche che gli agenti del calciatori del Real Madrid dovrebbero incontrare nei prossimi giorni la dirigenza del Milan per definire gli ultimi dettagli. La formula sarebbe quella del prestito biennale con un’opzione d’acquisto intorno ai 40 milioni. L’unico ostacolo, al momento, sarebbe l’ingaggio di Jovic che guadagna 5 milioni di euro.