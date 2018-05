Il futuro di Alvaro Morata sembra far rima ancora con Italia: oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Milan sul bomber del Chelsea

Morata, fin qui, nonostante le importanti doti realizzative, non è mai stato titolare fisso nelle squadre in cui ha militato. Complice il fatto che abbia giocato in top club come Real Madrid, Juventus e Chelsea, nei cui roster la concorrenza in attacco è davvero notevole. E’ proprio questo, secondo Il Corriere dello Sport, l’aspetto che potrebbe permettere al Milan di sbaragliare la concorrenza della Juventus: la certezza assoluta di titolarità nel sistema di gioco disegnato da Gennaro Gattuso.

Ringhio starebbe pensando di inserirlo sia nel 4-3-3, in cui sarebbe il destinatario di tutti i rifornimenti nati dai sapienti piedi di Hakan Calhanoglu e di Suso. Ma anche nel 4-3-1-2, affiancando Morata a Cutrone oppure ad uno tra Andrè Silva e Nikola Kalinic. Ovviamente il Milan non può muoversi ora, vista la delicata situazione economica, ma quando tale questione sarà definita potrà operare sul mercato per regalare a Gattuso il terzo rinforzo estivo, gli altri due portano i nomi degli svincolati Ivan Strinic e Pepe Reina. La società poi andrà alla ricerca anche di un esterno offensivo, Callejon su tutti, e di un centrocampista che abbini le doti di Kessiè e Bonaventura.