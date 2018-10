Leonardo è alla ricerca di un centrocampista da accompagnare a Kessié. L’obiettivo numero uno del Milan è proprio il play dello Zenit

Il Milan è riuscito a sfuggire in estate alla mannaia del Fair Play Finanziario. La sentenza che avrebbe escluso i rossoneri dalle coppe è stata annullata e in attesa che la Uefa si pronunci, Leonardo e Maldini vogliono cercare di costruire una rosa competitiva. Dopo l’intesa raggiunta per Paquetà, gli occhi sono puntati al centrocampo. Oltre all’inamovibile Kessié, la situazione è abbastanza caotica. Biglia è un buon play, ma non ha più il passo e la tenuta fisica di una volta. Bakayoko non si è ancora adattato al campionato e finora le sue prestazioni sono state pessime. Per questo, i profili che piacciono a Gattuso sono diversi e tutti altrettanto validi.

Detto dell’interessamento per l’olandese Gravenberch e Baselli del Torino, è rimbalzata in questi giorni anche un possibile inserimento per Aaron Ramsey, in scadenza con l’Arsenal e cercato anche dalla Juventus. Ma il nome nuovo (o vecchio, visto che già era stato cercato in estate) è quello di Leandro Paredes. L’argentino ex Roma è stato vicinissimo ai cugini dell’Inter, in cerca di un regista per Spalletti. Complice la vicenda Modric e la questione da extracomunitario (fu poi acquistato Keita ndr.), non se ne fece nulla. Ora il play è l’obiettivo di Leonardo per rimpiazzare Lucas Biglia. Lo Zenit chiede una cifra vicina ai 20 milioni, e i rossoneri possono avvicinarsi a quel valore. Un affare che potrebbe sbloccarsi a gennaio.