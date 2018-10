Ryan Gravenberch, giovane olandese classe 2002 è un assistito di Mino Raiola. Tecnico e duttile, sarebbe il compagno perfetto per Kessié

Non sono passati neanche due mesi dalla chiusura del calciomercato, ma già il Milan sta pensando alla prossima finestra. I rossoneri sembrano intenzionati a trovare il giusto compagno per Franck Kessié, dopo che Bakayoko non ha mostrato segni di crescita. Ecco che allora oltre alle voci su Baselli si fanno avanti quelle su Ryan Gravenberch. Il giovane classe 2002 milita nell’Ajax ed è assistito da Mino Raiola. Lo scorso 23 settembre è riuscito a superare il record di Clarence Seedorf sul più giovane debuttante dei Lancieri. Non bastasse, il centrocampista ha anche battuto quello come più giovane marcatore dell’Ajax, tre giorni dopo nel turno di coppa contro il Te Werve.

Ma chi è Ryan Gravenbech? L’olandese è un centrocampista totale dotato di un’ottima tecnica e grandi capacità di inserimento. Perfetta mezz’ala sinistra ma anche discreto mediano in un 4-2-3-1. Magari proprio a fianco di un grande interdittore come Franck Kessié. Raiola sta infatti fiutando l’affare, visti gli ottimi rapporti con la dirigenza del Milan e l’affare concluso quest’estate di Kluivert alla Roma. L’Ajax, memore della dolorosa cessione, farà di tutto per tenersi la giovane stella. Ma quando Raiola fiuta l’affare difficilmente si riesce a fermarlo. E intanto, il Milan spera.