Sabitzer via dal Lipsia? «Possono scrivere quello che vogliono, sono tutti giochetti»

Il fantasista dell’Austria Marcel Sabitzer è uno dei giocatori più temibili della nazionale di Foda e ha così risposto riguardo ai rumors di calciomercato che lo vedono vicino al Milan:

«​Possono scrivere ciò che vogliono, non mi riguarda. Sono giochi mediatici che al momento non contano per me», chiudendo di fatto ogni possibilità di un suo passaggio in Italia.