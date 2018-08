Il sogno di mercato del Milan è Sergej Milinkovic-Savic, spunta un segnale social: il serbo ha messo like su Instagram a una foto di Alessio Romagnoli

Reduce dall’ennesima stagione di altissimo livello con la maglia della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic è pronto per il salto di qualità. Il centrocampista serbo è finito nel mirino di numerosi top club e negli ultimi giorni è stato accostato a più ripresa al Milan, con Leonardo suo grande estimatore. Il direttore tecnico ha sottolineato che si tratta di un’operazione pressochè impossibile per le casse rossonere al momento, ma i tifosi sognano e hanno i loro motivi…

Gli indizi social non mancano infatti: ieri sera i rossoneri hanno disputato un test amichevole contro il Real Madrid, valido per il trofeo Bernabeu, e Alessio Romagnoli ha vestito la fascia di capitano. Nel post partita il difensore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la gloriosa fascia e numerosi compagni di squadra, nonchè colleghi, hanno messo ‘mi piace’. Ma i più attenti avranno notato che c’è un like sospetto: parliamo proprio di quelli di Sergej Milinkovic-Savic. Un messaggio di mercato o semplicemente un apprezzamento per la promozione del difensore per il post-Bonucci? Parola al calciomercato…