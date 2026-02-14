Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pescare in Spagna: doppio baby colpo, ecco quali sono gli obiettivi. Ultimissime

Il calciomercato Milan non si accontenta e guarda al futuro con ambizione. Mentre la squadra lotta sul campo per raggiungere gli obiettivi stagionali sotto la guida di Massimiliano Allegri, la dirigenza è già proiettata alla prossima sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro: alzare il tasso tecnico della rosa pescando i migliori talenti della penisola iberica. Secondo le ultime indiscrezioni, il Diavolo ha messo gli occhi su due profili spagnoli di grande prospettiva.

L’obiettivo per l’attacco: piace Víctor Muñoz

Il nome che sta scalando le gerarchie nei taccuini di Via Aldo Rossi è quello di Víctor Muñoz. Si tratta di un’ala sinistra classe 2003, attualmente in forza all’Osasuna, che sta impressionando gli addetti ai lavori per la sua rapidità fulminante nel dribbling e la capacità innata di creare superiorità numerica nell’uno contro uno. Come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’interesse è concreto, ma l’operazione non si preannuncia semplice dal punto di vista economico: il giocatore è protetto da una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Tuttavia, per Allegri rappresenterebbe l’innesto ideale per dare imprevedibilità e nuova linfa alle corsie esterne.

Difesa blindata: occhi sul baby Valdepeñas

La lungimiranza del progetto rossonero passa anche dalla retroguardia. Gli scout del Milan stanno monitorando con estrema attenzione Víctor Valdepeñas, difensore centrale classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Cresciuto nella Fábrica, settore giovanile delle Merengues, Valdepeñas è considerato uno dei prospetti più cristallini della sua generazione: colpisce per l’eleganza negli interventi, la pulizia tecnica e un senso della posizione degno di un veterano.

L’idea della società è quella di giocare d’anticipo. La dirigenza ha già inviato più volte i propri osservatori in Spagna per visionare dal vivo il centrale, con l’intento di evitare che le valutazioni di mercato lievitino in modo incontrollato. Investire su talenti di questo calibro conferma la volontà di costruire un Milan sostenibile, giovane, ma pronto a competere ai massimi livelli europei.