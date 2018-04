Calabria, il retroscena dell’agente: «Lo voleva il Napoli»

Oggi sempre più protagonista nel Milan targato Gennaro Gattuso, Davide Calabria in passato avrebbe potuto trasferirsi altrove: ecco il retroscena Napoli

Ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Davide Calabria rappresenta il futuro del Milan. Poco utilizzato da Vincenzo Montella, il giovane laterale destro è stato lanciato con continuità da Gennaro Gattuso e la sua crescita è esponenziale. E in passato il calciatore è stato anche vicino all’addio: come rivelato dall’agente Oscar Damiani, il Napoli era pronto a lanciare l’assalto.

Ecco le parole del noto procuratore intervenuto ai microfoni di Radio Crc: «Giuntoli aveva pensato a Davide, ma l’operazione non è stata fattibile. Avevamo pensato ad un trasferimento al Napoli quando non giocava nel Milan, ma la trattativa non è neanche iniziata. Il Milan lo ha definito incedibile».