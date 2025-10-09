Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. Guadagna più di Modric e Rabiot

Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. L’attaccane ex Liverpool guadagna più di Modric e Rabiot

Fine della corsa. L’avventura, a dir poco disastrosa, di Divock Origi al Milan è giunta al capolinea. Dopo mesi di prestazioni incolori e un impatto nullo sul campo, la società ha deciso di accelerare per mettere una “pietosa pietra” su un’operazione di mercato che si è rivelata un fallimento totale.

Come riportato da Gazzetta.it, nelle ultime ore c’è stata una netta accelerazione nelle trattative per la risoluzione anticipata del contratto che lega l’attaccante belga ai rossoneri fino al 2026. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli legali per formalizzare un addio che la dirigenza, guidata dal DS Igli Tare, vuole chiudere il prima possibile, per voltare pagina e non pensare ai milioni gettati al vento.

A rendere l’operazione un disastro non è stato solo il rendimento in campo, ma anche e soprattutto l’impatto economico sul monte ingaggi. Un dato, sottolineato dal quotidiano, è a dir poco imbarazzante e fotografa la sproporzione creatasi all’interno dello spogliatoio. Con il suo stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione, Origi guadagna più di due pilastri fondamentali del Milan di Massimiliano Allegri: Luka Modrić e Adrien Rabiot, entrambi fermi a 3,5 milioni (al netto dei bonus).

Questa anomalia salariale ha reso la sua cessione una priorità non più rinviabile. La risoluzione del contratto, sebbene rappresenti l’ammissione di un grave errore di valutazione, è ora un passo necessario per liberare risorse preziose, alleggerire il monte ingaggi e poter programmare con più serenità i futuri interventi sul mercato.