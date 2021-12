Calciomercato Milan: piace Kolo Muani per l’attacco, le ultime

Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, visto l’infortunio di Pellegri, l’ultimo nome uscito in lista è Kolo Muani del Nantes

Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, vista la condizione fisica di Pellegri ai minimi termini. Maldini starebbe seguendo Kolo Muani, 23enne attaccante in forza attualmente al Nantes.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il valore del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ma avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe sbarcare a Milanello in estate a parametro zero. Il club rossonero potrebbe comunque chiederlo subito ma non alla cifra richiesta dai francesi.