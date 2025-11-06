Calciomercato Milan, partita la caccia all’erede di Maignan: diversi i profili valutati da Tare. C’è un portiere che piace molto ai rossoneri

Calciomercato Milan: caccia al portiere del futuro tra Germania, Italia e Francia. Per Maignan l’addio a zero è sempre più probabile.

Il calciomercato del Milan è già proiettato verso il futuro, e uno dei dossier più caldi riguarda la scelta del nuovo portiere. La dirigenza rossonera sta infatti lavorando per individuare il profilo giusto che, nel medio periodo, possa raccogliere l’eredità di Mike Maignan. Sebbene il francese resti un punto fermo della squadra, la società vuole muoversi con largo anticipo, consapevole che il mercato dei portieri richiede programmazione, osservazione e investimenti mirati.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, la lista dei candidati seguiti dal Milan è in continua evoluzione. Tra i nomi inizialmente considerati figurava anche quello del giapponese Zion Suzuki, ma le sue quotazioni sarebbero in calo. Il motivo è duplice: da un lato il costo del cartellino, ritenuto elevato, dall’altro la sensazione che il giocatore non abbia ancora compiuto lo step decisivo per imporsi a livello internazionale. Per questo, la dirigenza rossonera starebbe orientando la propria ricerca verso profili più pronti e con un miglior rapporto qualità-prezzo.

Negli ultimi giorni, l’attenzione del calciomercato del Milan si è spostata in Germania. In particolare, gli osservatori del club hanno messo nel mirino Noah Atubolu, giovane portiere del Friburgo e titolare dell’Under 21 tedesca. Secondo le indiscrezioni, il Milan avrebbe già programmato di inviare uno scout per visionarlo dal vivo nel prossimo turno di Bundesliga. L’obiettivo è valutarne personalità, reattività e capacità di gestione della difesa, qualità fondamentali per chi ambisce a vestire la maglia rossonera.

Parallelamente, restano aperte anche le piste italiane e francesi. Il primo nome è quello di Elia Caprile, estremo difensore italiano considerato tra i talenti più promettenti della Serie A. Il Milan lo segue da tempo e ne apprezza la maturità, l’esplosività e la crescita costante. L’altro profilo monitorato è quello di Guillaume Restes, portiere del Tolosa, classe 2005, che sta impressionando in Ligue 1 per sicurezza e tecnica.

In sintesi, il calciomercato del Milan si muove con decisione su più fronti, senza fretta ma con idee chiare. La priorità è trovare un portiere giovane, affidabile e con margini di crescita, capace di rappresentare una garanzia per il futuro e, all’occorrenza, un’alternativa di valore a Maignan. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale di questi talenti entrerà davvero nel progetto rossonero.