Calciomercato Milan, priorità alla difesa: ecco i profili individuati

Il Milan ha assoluto bisogno di difensori per migliorare la rosa. Tre giocatori messi nel mirino dal club rossonero

Il Milan si prepara alla caccia al difensore. La priorità sul calciomercato per i rossoneri è quella di migliorare il reparto difensivo, in questa stagione tartassato dagli infortuni e con numeri non all’altezza delle prime della classe.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero tre nomi monitorati con particolar attenzione dalla società rossonera ovvero Adarabioyo del Fulham, Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest.