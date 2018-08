FPF: ecco come il TAS ha aiutato il Milan (ma a qualcuno non sta bene)

Leonardo con le mani libere sul mercato in attesa delle motivazioni del TAS: la sentenza del Tribunale di Losanna ha liberato momentaneamente il Milan dalle strette del FPF

Il Milan approfitta del vuoto normativo UEFA e si regala un calciomercato quasi da dieci e lode. Impensabile fino a qualche settimana fa, quando la squadra rossonera – senza nemmeno un proprietario credibile – era stata punita con l’esclusione dall’Europa League. Poi l’arrivo di Elliot e di Leonardo, ma soprattutto la sentenza del TAS che ha ribaltato quanto stabilito dalla UEFA riammettendo i rossoneri in Europa e bloccando di fatto ogni sanzione relativa al Fair Play Finanziario. Per il momento. Sì, perché sono attese ancora le motivazione del Tribunale Sportivo di Losanna che potrebbero portare a novità sostanziali, ma fino ad allora di fatto il Milan è con le mani libere per poter intervenire liberamente sul mercato senza paletti. Giusto in tempo per poter compiere nuovi importanti acquisti – seppure quasi tutti in prestito – e rivoluzionare in parte la rosa.

Le motivazioni del TAS a questo punto, a mercato chiuso, potrebbero portare a un nuovo epilogo: o una nuova sentenza con pene più lievi dell’esclusione dalle coppe, oppure – più probabilmente – l’imposizione alla UEFA di una nuova camera investigativa che porti i rossoneri ad un nuovo settlement agreement per tenere sotto controllo i conti, ma solo tra qualche settimana. Un ritardo, quello del TAS, che però non piacerebbe a tantissimi club europei ed italiani a quanto pare: molti di loro, puniti dalla UEFA (anche se più lievemente) senza fare ricorso, hanno dovuto accettare la sentenza senza usufruire di un periodo di vuoto dovuto al ribaltamento delle decisioni del massimo organismo calcistico europeo. Al Milan invece per adesso è andata decisamente meglio, fermo restando la necessità di raggiungere comunque il pareggio di bilancio per non incorrere in nuovi sanzioni in futuro.