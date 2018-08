Il Milan cerca un nuovo centrocampista. Milinkovic-Savic è il sogno ma attenzione anche a Rabiot e a Baselli

Milinkovic-Savic è il sogno di mercato del Milan di Leonardo ma sarà difficile strappare il centrocampista serbo alla Lazio. Il mediano classe ’95 rimane uno dei grandi obiettivi rossoneri in queste ultime ore di calciomercato ma difficilmente la Lazio lascerà andare via il giocatore. SMS però non è l’unico obiettivo di mercato del direttore tecnico Leonardo che continua a lavorare su più piste. Il club rossonero infatti segue infatti Adrien Rabiot del PSG e anche Daniele Baselli del Torino.

Il francese e l’italiano sono le due alternative al serbo. Il centrocampista del PSG è ai ferri corti con il club parigino e nelle prossime ore potrebbe arrivare la rottura definitiva tra le parti. Il Milan infatti segue il braccio di ferro tra il francese e il PSG (spettatrice interessata rimane anche la Juventus) e potrebbe avviare una trattativa lampo con i parigini per Rabiot. Il centrocampista ha un altro anno di contratto, non vuole rinnovare, e potrebbe partire a prezzo di saldo. L’alternativa italiana è Daniele Baselli, centrocampista del Torino. I granata hanno ingaggiato Roberto Soriano e potrebbero cedere l’ex centrocampista dell’Atalanta.