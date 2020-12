Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e sono diversi i nomi sul taccuino di Frederic Massara e Paolo Maldini

Il calciomercato è alle porte e il Milan sa di non poter permettersi un giro a vuoto dopo l’ottimo inizio di stagione vissuto sotto la guida di Pioli. Le criticità della rosa, evidenziate dai colloqui tra dirigenza e tecnico, sono chiare ma si potrebbero riscontrare in ogni reparto, tuttavia è in difesa e in attacco che i rossoneri potrebbero muoversi a partire dai primi giorni del 2021.

KABAK E MILENKOVIC – Il ruolo del centrale sarà il piatto ricco del calcimercato invernale, quello per intenderci dove la dirigenza è convinto di poter indirizzare gran parte del budget destinato al calciomercato: il primo nome è quello del viola Nikola Milenkovic. In estate la richiesta della Fiorentina (35-40 milioni) ha frenato ogni tipo di trattativa ma la scadenza del contratto fissata per il 2022 potrebbe spingere anche i Viola a rimodulare le proprie pretese. Ozan Kabak, altro pallino della scorsa sessione, è invece il prospetto particolarmente apprezzato da Paolo Maldini. Difensore roccioso e particolarmente abile nell’uno contro uno, Kabak è stato valutato in estate dallo Schalke 25 milioni di euro ma ora le cose sembrano essere radicalmente cambiate visto che il club di Gelsenkirchen ricopre attualmente l’ultimo posto in classifica della Bundesliga. Altri nomi apprezzati dagli operatori di mercato rossoneri sono Matteo Lovato del Verona e Mohamed Simakan dello Strasburgo.

VICE-IBRA – Zlatan Ibrahimovic in questo avvio di stagione ha saltato già 13 gare, un dato che preoccupa non poco la dirigenza rossonera che nelle ultime ore ha riallacciato i rapporti con l’entourage di Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Under 21 azzurra è di proprietà del Sassuolo ma sta giocando in prestito al Genoa e proprio al Grifone i rossoneri starebbero pensando di girare con la medesima formula il giovane prodotto del vivaio Lorenzo Colombo. Decisamente più ostiche invece la piste che potrebbe portare a Arkadiusz Milik e Luka Jovic, due operazioni dai costi decisamente eccessivi.