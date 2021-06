Morata: «Futuro? Mi ha chiamato la Juve, ora non posso dire di più»

Morata annuncia: «Mi ha chiamato la Juve. Il mio futuro con Allegri…». Le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo

Alvaro Morata ha parlato dal ritiro della Nazionale spagnola, anche del suo futuro.

CAOS VACCINI – «Con gli atleti olimpici non ci sono stati tutti questi problemi, sembra che nel calcio ci siano sempre sospetti. In Spagna ci sono due parti: una che appoggia e una no, è semplice. Non voglio fare polemica, credo però che si dovrebbe parlare con più rispetto”, ha detto ad As, riferendosi anche agli insulti ricevuti durante l’amichevole contro il Portogallo dai tifosi spagnoli. “È un peccato che nel nostro lavoro dobbiamo mangiare tutta questa me***. La gente è riuscita a criticare anche Fernando Torres, pensa il livello intellettuale di queste persone».

FUTURO – «Dove vado a giocare dopo l’Europeo? Mi hanno chiamato questa settimana dalla Juve e ho già parlato con il direttore sportivo. Finché le cose non sono ufficiali, non posso dire niente. Con o senza Allegri lo scenario è rimasto uguale. È stato un anno particolare perché negli ultimi dieci anni non eravamo abituati ad avere una stagione così, speriamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati tanto i tifosi, lo stadio della Juve quando è vuoto si sente