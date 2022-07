Calciomercato Napoli, accelerata per Solbakken: può arrivare subito e non a scadenza

Calciomercato Napoli: gli azzurri accelerano per Solbakken che potrebbe arrivare anche subito e non a scadenza

Il Napoli fa sul serio per Ola Solbakken e spinge per averlo subito, senza dover aspettare la scadenza del contratto a gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri potrebbero pagare un indennizzo simbolico al Bodo/Glimt così da portare subito all’ombra del Vesuvio il norvegese.

Molto dipenderà anche dalla posizione di Deulofeu, trattato per settimane e ora messo in stand-by. Lo spagnolo aspetta, ma il d.s. Giuntoli in conferenza stampa ha fatto sapere di cercare esterni puri per il 4-3-3, avvicinando così Solbakken e allontanando il 10 dell’Udinese.