Calciomercato Napoli: per Edinson Cavani servono 55 milioni di euro

Il Napoli sembra ancora interessato al centravanti del Paris Saint Germain, Edinson Cavani. I parigini chiedono 55 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il ritorno di fiamma tra Edinson Cavani e il Napoli appare giorno dopo giorno più di una suggestione. Da tempo arrivano conferme sulla trattativa tra i partenopei ed il Paris Saint Germain per riportare il centravanti uruguayano in Italia. Le contrattazioni ovviamente non sono semplici e la dirigenza del Napoli deve fare i conti con due fattori: lo stipendio del giocatore che attualmente percepisce 14,2 milioni di euro a stagione e le richieste dei parigini. Il club francese, difatti, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe valutare una cessione del uruguayano, ma non per meno di 55 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio faraonico del giocatore che non potrebbe rientrare nelle casse degli Azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato di “stipendio dimezzato” nel caso di un ritorno di Cavani al Napoli.