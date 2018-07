Cavani-Napoli: c’è l’offerta, nonostante le smentite

Il Napoli, nonostante le smentite, lavora a un nuovo colpo sul mercato e avrebbe presentato un’offerta a Edinson Cavani

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha smentito contatti per Karim Benzema e Angel Di Maria («sono vecchi» ha detto, con il francese che gli ha risposto per le rime sui social) e per Edinson Cavani che ha uno stipendio lontano dai parametri azzurri. Secondo Tuttosport però ADL sta giocando al classico gioco delle parti. Il presidente avrebbe già contattato l’entourage del Matador e gli avrebbe offerto un importante contratto quadriennale da 7 milioni di euro a stagione.

ADL non si è detto fiducioso: «E’ un calciatore formidabile e non penso si dimezzi lo stipendio. Ma se mi dovesse telefonare e accettasse di rientrare nelle dinamiche del Napoli… Un ingaggio da 8 milioni e mezzo per il Matador? Potrebbe essere, ma non ci credo. Nessuno rinuncia al Dio denaro e non credo che Edinson possa fare sconti per amore dei napoletani». Il punto chiave rimane dunque lo stipendio ma ci sarebbe stata un’apertura da parte del giocatore. Molto dipenderà dunque volontà del giocatore ma il Napoli, nonostante le smentite e tweet evitabili sulle bufale di mercato, continua a lavorare per regalare un grande colpo in attacco al nuovo allenatore, mister Carlo Ancelotti.