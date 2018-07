Calciomercato, Napoli: Cavani al Real potrebbe sbloccare Benzema

Il Real Madrid è sulle tracce del centravanti del Paris Saint Germain, Edinson Cavani ed il suo arrivo in Spagna potrebbe sbloccare la trattativa per Benzema con il Napoli

Si continua a parlare di un possibile grande colpo del Napoli per rispondere alla Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo. I nomi accostati alla società partenopea nelle ultime settimane sono diversi, ma tre hanno acceso il popolo napoletano: Karim Benzema, Angel Di Maria e un possibile ritorno di Edinson Cavani. Quest’ultimo è il desiderio dei tifosi, ma nelle ultime ore sembra che la pista che conduce al Matador si sia allontanata, date le dichiarazioni del patron De Laurentiis e il possibile interesse del Real Madrid. Il probabile acquisto del centravanti uruguayano da parte delle Merengues, però, secondo le voci di mercato, potrebbe sbloccare Benzema che potrebbe lasciare Madrid per far spazio a Cavani e giungere alla corte del tecnico Carlo Ancelotti.