Napoli: Cavani si allontana, il Real Madrid vuole il Matador

Il Real Madrid vuole Edinson Cavani del Paris Saint Germain come sostituto di Cristiano Ronaldo. Si allontana la pista di un ritorno del Matador al Napoli.

Il clamoroso ritorno al Napoli del centravanti uruguayano Edinson Cavani sta tenendo con il fiato sospeso tutto il popolo azzurro che sogna in grande nonostante le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Dalla Spagna, però, arrivano brutte notizie per i partenopei dato che, secondo il quotidiano AS, il Real Madrid sarebbe piombato sul Matador e vorrebbe convincercelo a lasciare la Francia. Il giocatore, classe 1987, è reduce da stagioni straordinarie con la maglia del Paris Saint Germain con cui ha messo a segno ben 170 reti in 246 apparizioni conquistando 18 trofei e vincendo due volte la classifica cannonieri della Ligue 1.

I Blancos, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero individuato Cavani come sostituto di Cristiano Ronaldo, dato anche il complicarsi delle trattative per arrivare ad Hazard e Neymar. Inoltre, secondo il quotidiano spagnolo, la destinazione Madrid sembrerebbe attrarre Cavani che potrebbe chiudere la carriera con la maglia delle Merengues. A differenza del Napoli, infine, per il Real Madrid l’ingaggio attuale di 14 milioni di euro netti a stagione ed il cartellino del giocatore (circa 60 milioni) non dovrebbero costituire un problema.