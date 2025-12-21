Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto a Manna questo rinforzo: il tecnico lo aspetta nel giro di davvero pochi giorni

Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto alla dirigenza un centrocampista e Mainoo resta in cima alla lista per quanto riguarda i partenopei

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo mentre la squadra azzurra è concentrata sul grande appuntamento della Supercoppa Italiana. Domani, lunedì ventidue dicembre, il Napoli affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano in una sfida che vale un trofeo e che rappresenta un banco di prova importante per il progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Parallelamente al lavoro sul campo, però, la dirigenza non resta ferma: il direttore sportivo Giovanni Manna è già pienamente operativo per rinforzare la rosa in vista del mese di gennaio.

La priorità del calciomercato del Napoli è chiara e condivisa: il centrocampo. Antonio Conte, da diverse settimane, è costretto a fare affidamento su un numero ridotto di uomini, con scelte quasi obbligate che alla lunga rischiano di incidere sul rendimento e sulla tenuta fisica della squadra. Il recente rientro di Stanislav Lobotka è senza dubbio una notizia positiva, ma non sufficiente a risolvere il problema. Lo slovacco non può reggere da solo l’intero peso del reparto, soprattutto considerando i numerosi impegni ravvicinati.

A complicare il quadro c’è anche la situazione legata a Gilmour. I tempi di recupero del centrocampista non sono brevi e Conte sa bene che non potrà contare su di lui nel breve periodo. Proprio per questo, l’allenatore ha ribadito alla società la necessità di intervenire subito sul mercato. Il messaggio è stato chiaro: serve almeno un nuovo centrocampista già a gennaio, in grado di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.

In quest’ottica si inserisce la pista che porta a Kobbie Mainoo. Il calciomercato del Napoli sta accelerando in maniera decisa sul giovane talento, individuato come profilo ideale per qualità, dinamismo e prospettiva. Il calciatore ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione azzurra, dando un primo segnale incoraggiante. Le difficoltà maggiori, al momento, riguardano la trattativa con il Manchester United, che non ha ancora aperto definitivamente alla cessione.

Giovanni Manna, però, non intende perdere tempo. L’obiettivo del club è chiaro: consegnare a Conte un nuovo innesto già nei primissimi giorni di gennaio, così da permettergli di lavorare con una rosa più completa. Se l’operazione Mainoo dovesse rallentare o arenarsi, il calciomercato del Napoli è pronto a virare su alternative già individuate. Nella lista del direttore sportivo figurano diversi nomi, tra cui Timber, Atta, Manzambi e Mouzakitis, profili seguiti con attenzione e ritenuti compatibili con le esigenze tecniche ed economiche del club.

Il Napoli, dunque, si muove su un doppio binario: testa alla Supercoppa e occhi puntati sul calciomercato del Napoli, con la consapevolezza che rinforzare il centrocampo sarà fondamentale per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.