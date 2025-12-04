Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto un centrocampista: Manna ha un nome in cima alla lista. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo per il centrocampo dei partenopei. Gli azzurri continuano a seguire da vicino Goretzka

Il calciomercato del Napoli si prepara a diventare il vero crocevia della stagione. Non sarà una semplice occasione per migliorare la rosa, ma un passaggio obbligato per garantire ad Antonio Conte le risorse necessarie a mantenere competitiva la squadra. L’emergenza a centrocampo è evidente: uomini contati, rotazioni ridotte e un reparto che necessita di energia fresca e qualità immediatamente spendibile. Per questo il mercato di gennaio rappresenta un appuntamento cruciale.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato una serie di contatti e valutazioni, muovendosi con quella attenzione chirurgica che contraddistingue il suo operato. L’obiettivo del calciomercato Napoli è chiaro: individuare almeno un centrocampista capace di alzare il livello tecnico e tattico, con la possibilità concreta di inserire anche un secondo innesto qualora si presentassero le giuste condizioni. Manna sta monitorando profili italiani e stranieri, tenendo conto non solo del valore dei calciatori, ma anche della loro adattabilità immediata agli schemi di Conte.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le piste principali seguite dal calciomercato del Napoli sono diverse per caratteristiche e prospettive, ma tutte accomunate dalla capacità di dare un contributo immediato. Il nome più caldo è quello di Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United. Considerato un esubero da Ten Hag, potrebbe lasciare Old Trafford in prestito, soluzione che il Napoli segue con interesse per rapporto qualità-costo e per il potenziale di crescita del giocatore.

Il sogno del calciomercato del Napoli, però, porta a Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza a giugno e rappresenterebbe l’innesto ideale per fisicità, esperienza internazionale e capacità di incidere nelle due fasi. Tuttavia, la possibilità che lasci la Baviera nel mercato invernale è considerata minima: il Bayern difficilmente aprirà all’addio a gennaio.

Occhi puntati anche sul mercato italiano, sempre molto attenzionato dal calciomercato del Napoli. Lorenzo Pellegrini, pur giocando nella Roma, non sembra al centro del progetto giallorosso per il futuro e la sua situazione viene seguita con interesse. Discorso simile per Davide Frattesi, che nella prima parte di stagione non sembra aver trovato un ruolo pienamente definito nell’Inter.

In sintesi, il calciomercato del Napoli di gennaio si annuncia intenso, strategico e determinante. Conte aspetta rinforzi veri e il club è pronto a intervenire per colmare le lacune e rilanciare la corsa azzurra nella seconda metà della stagione.