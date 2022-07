Calciomercato Napoli, il West Ham non molla la presa su Zielinski

Calciomercato Napoli: continua il pressing del West Ham per Zielinski, la destinazione non sembra però gradita al calciatore

Il West Ham continua a seguire Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il polacco non gradisce la destinazione, ma gli hammers hanno pronta un’offerta importante.

Oltre ad i 40 milioni di euro per il Napoli, per il calciatore c’è pronto contratto da 6 milioni a stagione che potrebbero far vacillare la sua volontà.