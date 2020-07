Calciomercato Napoli: in programma incontro con gli agenti di Szoboszlai

Calciomercato Napoli: è in programma un incontro con gli agenti di Dominik Szoboszlai, obiettivo degli azzurri. I dettagli

Il mercato del Napoli non accenna a fermarsi. Dopo aver ricevuto in città Osimhen e la sua famiglia, il club punta Dominik Szobozslai.

Secondo Gianluca Di Marzio il nome del centrocampista ungherese (che ha una clausola da 25 milioni di euro) è l’obiettivo numero uno del Napoli che in settimana ha in agenda un incontro con i suoi agenti. Szoboszlai raccoglierebbe il posto di Allan (in uscita), giocatore per cui il Napoli chiede 30/35 milioni e che interessa anche all’Everton. Attenzione al Milano sullo sfondo: il club rossonero aveva trovato l’accordo a gennaio ma ora il Napoli è avanti.