Il Napoli è pronto rinforzare la propria rosa con due acquisti: a centrocampo si punta su Lobotka, mentre in attacco il nome è Dolberg dell’Ajax

Mancano ancora un paio di mesi all’apertura del mercato di gennaio, ma le squadre non stanno certo ad aspettare e iniziano le trattative ben prima del periodo ufficiale. Il Napoli non fa eccezione ed è tornato su un obiettivo che è stato a lungo corteggiato l’estate scorsa: si tratta dello slovacco Stanislav Lobotka, 24 anni a novembre, centrocampista del Celta, bravo nella costruzione e nei contrastati. Il club azzurro, su suggerimento di Hamsik, aveva pensato a lui nel caso lo stesso capitano del Napoli si fosse trasferito in Cina. Hamsik alla fine è rimasto e Lobotka ha iniziato la stagione con il Celta, ma gli piacerebbe giocare la Champions e con il Napoli potrebbe coronare questo sogno. Il trasferimento, quindi, non è tramontato, ma la base d’asta è di 25 milioni.

Il Napoli non pensa a rinforzare solo il centrocampo, ma anche l’attacco. Il direttore sportivo del club campano, Giuntoli, avrebbe infatti messo gli occhi su un altro talento: Dolberg dell’Ajax. Il 21enne un paio di anni fa richiamò su di sé le attenzioni di tutte le big d’Europa: fece numerosi gol e dimostrò tutte le sue qualità, tanto da essere paragonato a Ibrahimovic. A causa di qualche problema fisico, si è un po’ perso, ma vista la giovane età il Napoli sarebbe pronto a scommettere sul giovane attaccante danese.