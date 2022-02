Calciomercato Napoli, dalla Spagna: «Disposto a tutto per Januzaj»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: «disposto a tutto» per Januzaj. Arriverebbe in estate a parametro zero

Il portale Fichajes.net ha ripreso l’interesse del Napoli per Adnan Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad. Il DS Giuntoli avrebbe infatti puntato il ventisettenne belga per rimpiazzare il partente Lorenzo Insigne.

Avevamo già riportato l’interesse della società partenopea ma, secondo il sito spagnolo, il Napoli sarebbe «disposto a tutto» pur di farlo firmare.