Koulibaly stuzzica mezza Europa: c’è anche il Barcellona

Tra i grandi protagonisti della stagione del Napoli, Kalidou Koulibaly è finito nel mirino dei top club europei: dopo Arsenal e Juventus, spunta il Barcellona

Da quattro stagioni punto di riferimento della difesa del Napoli, Kalidou Koulibaly è reduce dall’ennesima annata da protagonista. 34 presenze e 5 reti in Serie A per il centrale senegalese, che ha fatto il definitivo salto di qualità grazie alla gestione Maurizio Sarri. Una crescita che non è passata inosservato ai top club europei: Arsenal e Juventus sono sulle tracce, ma non solo…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, Koulibaly è sul taccuino del Barcellona: i blaugrana sono alla ricerca di un innesto per il reparto arretrato e sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza catalana. Oltre a Matthijs De Ligt (Ajax) e Marquinhos (PSG), occhi sull’ex Gent: la richiesta partenopea di 70 milioni di euro però spaventa i blaugrana…