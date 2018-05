Koulibaly, l’Arsenal sfida la Juventus: i dettagli

Calciomercato Napoli, non c’è solo la Juventus sulle tracce di Kalidou Koulibaly: il centrale difensivo senegalese è finito nel mirino dell’Arsenal

E’ tutto da scrivere il futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo è reduce da una stagione di altissimo livello con il Napoli e le big europee sono pronte a sfidarsi a suon di milioni. Molto, come ammesso dal suo agente, dipenderà dal futuro del tecnico Maurizio Sarri e circolano già le prime indiscrezioni: tra i club pronti a formulare un’offerta c’è la Juventus. Ma non solo…

Secondo quanto riporta la stampa inglese, l’Arsenal ha messo Koulibaly in cima alla lista degli obiettivi per la difesa in vista della sessione estiva. Arsene Wenger era un suo grande estimatore e la dirigenza londinese è pronta a passare all’azione secondo il Daily Express: sarà necessaria un’offerta da 53 milioni di sterline per convincere i partenopei, cifre che non spaventano i Gunners…