C’è sempre Kia Joorabchian insieme a Carlo Ancelotti per il mercato del tecnico. E’ così da molti anni e sarà così anche adesso. Calciomercato Napoli: le ultimissime

I tifosi del Napoli sperano in un mercato col botto e i botti possono arrivare grazie all’amicizia tra Carlo Ancelotti e Kiavash “Kia” Joorabchian. Quest’ultimo, noto procuratore, vanta un’amicizia da ormai 9 anni con Carletto. I due si conoscono sin dai tempi del Chelsea e torneranno a fare affari insieme. Secondo Il Corriere dello Sport, il mercato del Napoli sarà caratterizzato dai movimenti di Kia. Il potente agente iraniano portò diversi calciatori alla corte di Carletto, vvalendosi dell’aiuto di Pini Zahavi, altro intermediario molto noto in casa dei Blues. Ramires, Torres, David Luiz, sono colpi messi a segno dal Chelsea grazie all’intermediazione di Kia Joorabchian.

Anche dopo l’addio di Ancelotti, però, mister Joorabchian non si è fermato e ha continuato a essere un punto di riferimento importante per il mercato del Chelsea. Il potente agente ha fatto affari anche con l’Inter, entrando a gamba tesa nel primo mercato di Suning, portando in nerazzurro Joao Mario e Gabigol. Adesso con Ancelotti sulla panchina azzurra Kia è pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio. Il tecnico e l’agente sono già stati pizzicati a cena (Leggi anche: cena Ancelotti Kia Joorabchian) e presto