Si muove Carlo Ancelotti. Calciomercato Napoli: il tecnico a cena con l’agente Kia Joorabchian. Nel mirino Alisson e Moussa Dembelé

Cena di calciomercato tra Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli, e Kia Joorabchian, noto agente e intermediario. I due si sarebbero incontrati venerdì sera a Londra e avrebbero parlato di alcuni possibili colpi di calciomercato per il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, quello del Napoli sarà un mercato ric­co di colpi di scena anche per­ché Ancelotti, di concerto con Giuntoli, vuole ristrutturare la squadra. Ancelotti ha parlato del nuovo corso del Napoli e ha chiesto informazioni su due possibili colpi: Alisson e Dembelé.

Il portiere della Roma è il prescelto del tecnico di Reggiolo per rimpiazzare Pepe Reina. Il Napoli non ha ancora un nuovo numero uno e lavora su più fronti. Sempre vivi i contatti per Leno, Areola, Sirigu e Rui Patricio, attenzione a Donnarumma ma soprattutto ad Alisson. La Roma però non è intenzionata a fare sconti e chiede 70 milioni per il portiere brasiliano, uno dei migliori del nostro campionato e probabilmente uno dei migliori al mondo dopo l’ottima annata disputata. Nel mirino c’è anche Moussa Dembélé del Tottenham, sca­denza di contratto 2019. Kia non è l’agente ma ha ottimi rapporti con Frank Trimboli, che in casa Spurs è ascoltato con attenzione.