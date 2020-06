Calciomercato Napoli, l’agente di Osimhen: «In Italia c’è il problema razzismo…»

L’agente di Victor Osimhen ha parlato della possibilità che l’attaccante possa vestire la maglia del Napoli

Victor Osimhen, attaccante del Lille, è sbarcato a Napoli per incontrare la dirigenza azzurra. A parlare della trattativa, ai microfoni di Tuttomercatoweb, è stato il suo agente Osikta Okolo.

PROBLEMA RAZZISMO – «A Victor piace Napoli, una città fantastica, e piace ovviamente anche il Napoli come squadra. L’interesse di una big italiana personalmente non mi sorprende se consideriamo quanto bene ha fatto col Lille. Se parliamo di Serie A, tuttavia, vanno considerati tanti altri fattori. Il tema razzismo. In Italia c’è un grande problema dal mio punto di vista, purtroppo è un fenomeno molto diffuso. In ogni caso, la parola finale sul suo futuro spetterà a Victor e a nessun altro».