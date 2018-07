Hamsik, l’agente contro Sarri: «Un altro lo avrebbe mandato…»

L’agente di Marek Hamsik non le manda a dire a Maurizio Sarri: Martin Petras si è scagliato contro l’ex tecnico del Napoli, ecco le sue parole

Dopo tre stagioni di altissimo livello Maurizio Sarri ha dato l’addio al Napoli: al suo posto è arrivato Carlo Ancelotti, con il tecnico toscano volato a Londra dal Chelsea. E Marek Hamsik potrebbe trarne giovamento dal cambio in panchina, come evidenziato dal suo agente Martin Petras: «Si è adattato in maniera molto più veloce rispetto a quanto immaginava al ruolo di regista, lui è un top player e quelli come lui si adattano subito».

Continua Petras ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Ancelotti ha avuto calciatori fortissimi nelle sue squadre, se ha avuto questa intuizione ci sarà un motivo. Marek ha ritrovato entusiasmo, negli ultimi mesi l’aveva perso». Ed ecco la stoccata a Maurizio Sarri, reo di sostituirlo sempre dopo un’ora di partita: «Un napoletano se Sarri gli avesse detto che sarebbe sempre uscito al minuto 60, saprete dove lo avrebbe mandato?». Altro attacco, dunque, nei confronti dell’ex mister dell’Empoli, già nel mirino di Aurelio de Laurentiis…