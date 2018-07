Napoli, De Laurentiis: «Sarri maleducato, non ha risposto alle richieste sul da farsi»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a parlare dell’ex tecnico Maurizio Sarri volato a Londra per allenare il Chelsea

Non si placa il duro botta e risposta tra Maurizio Sarri e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ogni volta che il patron della squadra partenopea ne ha l’occasione torna sul divorzio con il tecnico che ha lasciato gli Azzurri per approdare al Chelsea prendendo il posto di Antonio Conte. Questa volta Adl lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di un’intervista, durante la quale ha dichiarato che il rapporto con l’allenatore toscano si è interrotto quando Sarri gli ha riferito che non sapeva se poteva far meglio con la squadra a disposizione.

Il presidente del Napoli ha aggiunto, inoltre, che a suo avviso il mister era entrato in una fase «In cui un allenatore pensa a se stesso o forse cercava una pensione d’oro. Gli ho chiesto cosa volesse fare quest’anno, ma non mi rispose. E’ stato maleducato». Infine De Laurentiis si è detto contento del nuovo tecnico Ancelotti che sta promuovendo tutto e tutti e ritiene di essere in un grande club.