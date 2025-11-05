Calciomercato Napoli, la priorità a gennaio è un centrocampista: torna di moda un vecchio obiettivo di Manna. I dettagli

Calciomercato Napoli: si lavora a un rinforzo a centrocampo, torna di moda Miretti. La Juventus potrebbe aprire alla cessione del centrocampista.

Il calciomercato Napoli entra già nel vivo in vista della sessione invernale di gennaio. La società partenopea, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta infatti valutando diverse mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, soprattutto in un reparto che nei prossimi mesi sarà inevitabilmente indebolito dalle assenze.

Il nodo principale riguarda la partenza di Zambo Anguissa, che a dicembre volerà in Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa con il Camerun. Un’assenza pesante per il Napoli, che perderà uno dei suoi pilastri di centrocampo nel momento cruciale della stagione. A questo si aggiunge l’indisponibilità di De Bruyne, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare che lo terrà fuori almeno fino a febbraio. Due vuoti difficili da colmare, che costringono il club azzurro a muoversi con anticipo sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.com, il Napoli starebbe valutando un ritorno di fiamma per Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus. Il giovane talento bianconero piace da tempo alla dirigenza partenopea e già la scorsa estate era stato oggetto di trattative tra i due club. Allora, però, l’accordo non fu raggiunto a causa delle divergenze economiche sulla valutazione del cartellino.

Ora la situazione potrebbe cambiare: il calciomercato del Napoli guarda con rinnovato interesse a Miretti, che finora ha trovato spazio solo a sprazzi con la maglia della Juventus, collezionando pochi minuti anche nell’ultima sfida di Champions League. La società azzurra ritiene il centrocampista ideale per caratteristiche tecniche e dinamismo, capace di garantire qualità e intensità in mezzo al campo durante l’assenza di Anguissa.

Molto, però, dipenderà dalle decisioni di Luciano Spalletti e dal nuovo corso bianconero. La Juventus dovrà infatti valutare se trattenere il giocatore come alternativa in mediana o se aprire alla cessione, magari in prestito con diritto di riscatto, una formula gradita al Napoli.

Il calciomercato del Napoli, dunque, si prepara a un gennaio caldo: Manna e Conte lavorano per rinforzare la squadra senza stravolgerla, puntando su profili giovani ma già pronti per la Serie A. Miretti rappresenta una delle piste più concrete, ma non è l’unica: nei prossimi giorni potrebbero emergere anche altre opzioni, con l’obiettivo di mantenere alto il livello competitivo del centrocampo azzurro.