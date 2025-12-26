Calciomercato Napoli, possibile ritorno di fiamma per un calciatore: Manna è pronto a valutarlo. Le ultimissime

Calciomercato Napoli, il nome di Ndoye potrebbe ritornare in auge per i partenopei. Il Nottingham potrebbe aprire al prestito. Le ultime

Il calciomercato del Napoli entra in una fase sempre più calda con l’avvicinarsi della sessione invernale. Gennaio è ormai alle porte e in casa azzurra si lavora con grande attenzione per valutare eventuali cambiamenti alla rosa. La dirigenza, in piena sintonia con Antonio Conte, sta analizzando ogni situazione, sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

Uno dei dossier più delicati del calciomercato del Napoli riguarda Lorenzo Lucca. L’attaccante piemontese è al centro di riflessioni importanti e il suo futuro potrebbe essere lontano dal club partenopeo. A fare il punto è stato il giornalista Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, spiegando come l’ipotesi di un addio non sia ancora certa, ma stia diventando sempre più concreta. Alcune dichiarazioni recenti di Conte e del direttore sportivo Manna vengono lette come segnali di un possibile cambiamento.

Il Napoli, infatti, è convinto che per Lucca possa arrivare un’offerta significativa dall’estero. Il giocatore ha diversi estimatori, in particolare in Premier League, ma non solo. Qualora dovesse concretizzarsi una cessione, il calciomercato del Napoli potrebbe prendere una direzione differente rispetto a quanto previsto inizialmente. L’idea che sta guadagnando terreno non sarebbe quella di acquistare un altro centravanti, bensì di investire su un esterno offensivo.

Le riflessioni in corso riguardano soprattutto la fascia sinistra. Conte vorrebbe un giocatore capace di garantire maggiore affidabilità e continuità, offrendo più certezze rispetto a Lang. Sul tavolo ci sono due nomi già attenzionati dalla società, ma non è esclusa una sorpresa finale che potrebbe emergere nelle prossime settimane. Il calciomercato del Napoli, come spesso accade, resta aperto a soluzioni impreviste.

Un altro capitolo interessante è quello legato ai possibili ritorni di fiamma. Federico Chiesa continua a restare nei radar del club azzurro, anche se l’operazione appare complessa. Nelle ultime ore, però, si è aggiunta una suggestione intrigante: Dan Ndoye potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio con la formula del prestito. Il club inglese sta attraversando un momento difficile in Premier League e l’agente del giocatore valuterà presto la situazione insieme al suo assistito.

Il nome di Ndoye è stato immediatamente riaccostato al Napoli, alimentando le voci di un possibile clamoroso ritorno di fiamma. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma il calciomercato del Napoli è fatto anche di opportunità improvvise. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali piste diventeranno concrete e quali resteranno semplici suggestioni.