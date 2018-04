Calciomercato Napoli: ecco i nomi ‘Made in Italy’ per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione

Calciomercato Napoli: sarà ‘Made in Italy’? Il ds azzurro Giuntoli si guarda attorno in vista della prossima apertura delle operazioni. Sì, perchè, come riporta il Corriere dello Sport, qui c’è un calcio che vale, una gioventù baciata dal talento. Il Napoli, per il prossimo mercato, cerca varie cose: due portieri, un esterno basso e uno alto. Se per Lucas Torreira il club azzurro si è già portato avanti col lavoro (offerto un quinquennale), non dispiace anche il profilo di Rade Krunic, centrocampista dell’Empoli e della Nazionale bosniaca che sta facendo la differenza in Serie B. Giuntoli lo apprezza molto, Sarri anche.

E poi? Per Simone Verdi non c’è molto da scalare, è ormai una questione di concorrenza e di motivazioni. L’accordo col Bologna è rimasto sospeso dall’ultima sessione di mercato, nell’attesa delle rispote definitive. Infine, il sogno: Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è un pallino del presidente De Laurentiis, il Napoli non mollerà: Della Valle cederà alle ripetute proposte?