Calciomercato Napoli: si pensa già al sostituto di Chiriches, infortunatosi ieri in Nazionale. A finestra chiusa, nel mirino ci sono quattro giocatori svincolati

Calciomercato Napoli: l’infortunio di Vlad Chiriches, uscito malconcio durante l’amichevole di ieri tra Romania e Montenegro, mette in allarme il Napoli che sta già riflettendo sul possibile sostituto. Con la finestra di mercato chiusa fino a gennaio, la società azzurra può quindi ingaggiare solamente calciatori senza contratto. Come riportato da Football Italia, il primo nome quale possibile sostituto del romeno è l’uruguaiano Diego Polenta, ex di Genoa e Bari e svincolatosi ultimamente dal Nacional.

Altri nomi sono poi quelli di Florentin Pogba (fratello 28enne di Paul), svincolato dopo l’esperienza in Turchia col Gençlerbirliği, e gli esperti Serdar Tasci (classe 1987), ex Bayern Monaco e Spartak Mosca, e Sebastien Bassong (classe 1986), camerunense ex Tottenham e Norwich.