Calciomercato Napoli, Spalletti blinda tutti i big: le ultime

Calciomercato Napoli, il tecnico toscano vuole avere a disposizione i big azzurri anche per la prossima stagione: le ultime

Come riportato dalle colonne de Il Mattino, il mercato del Napoli difficilmente vedrà la partenza di qualche big nei prossimi giorni. Da Koulibaly a Manolas, Luciano Spalletti non vuole privarsi dei giocatori cardine della sua formazione.

L’interrogativo rimane sempre il futuro di Lorenzo Insigne, per il quale un’intesa per il rinnovo non è stata ancora raggiunta. Il giocatore, se non dovesse prolungare o essere ceduto, potrebbe accordarsi già a gennaio con un’altra squadra.