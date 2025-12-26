Calciomercato
Calciomercato Parma, idea Skoglund per la difesa: il giovane dell’Hammarby sotto osservazione
Il Parma torna a guardare con interesse in casa Hammarby: il nome di Hampus Skoglund è nuovamente finito sul taccuino della dirigenza crociata. Il giovane difensore svedese, classe 2004, era già stato seguito con attenzione durante la sessione estiva di mercato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
Cresciuto nel settore giovanile del club scandinavo, Skoglund ha già maturato una buona esperienza tra i professionisti, totalizzando oltre 70 presenze, comprese quattro apparizioni nei preliminari di Conference League. Un percorso che ne certifica la crescita e il potenziale.
Cuesta e il Parma stanno valutando il suo profilo in vista della prossima finestra di mercato. Il centrale svedese rappresenta una delle opzioni più concrete per rinforzare il reparto difensivo nella seconda parte di stagione.
