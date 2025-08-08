Calciomercato Parma: ceduto Man. Ecco la sua prossima squadra. L’attaccante rumeno lascerà la Serie A per andare in Olanda

Dopo una lunga e proficua avventura in Italia, Dennis Man saluta il Parma e la Serie A. L’attaccante rumeno è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Olanda: è fatta per il suo trasferimento a titolo definitivo al PSV Eindhoven, uno dei club più prestigiosi dell’Eredivisie. Si chiude così un’era per il Parma, che saluta uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Lo riporta Sky Sport. Sport Mediaset che l’affare si sarebbe chiuso per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione: cessione a titolo definitivo

L’accordo tra il Parma e il PSV è stato raggiunto nelle ultime ore, ponendo fine a una trattativa ben avviata da tempo. Per Man si tratta di un’occasione prestigiosa, che gli permetterà di giocare in un campionato offensivo e di misurarsi nelle competizioni europee, essendo il PSV una presenza costante in Champions o Europa League.

L’addio dopo quattro stagioni da protagonista

Dennis Man lascia il Parma dopo aver lasciato un segno importante nella storia recente del club. Arrivato nel gennaio del 2021, l’attaccante rumeno è diventato rapidamente un punto di riferimento per la squadra, sia in Serie A che nel campionato cadetto. Il suo bilancio complessivo con la maglia gialloblù è di grande spessore: 142 presenze, impreziosite da 28 gol e 17 assist. La sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di creare superiorità numerica mancheranno ai tifosi del Tardini.

Una nuova avventura in Eredivisie

A 26 anni, per Man si apre ora una nuova, stimolante sfida. Il campionato olandese, storicamente ideale per le caratteristiche degli attaccanti tecnici e veloci, rappresenta il palcoscenico perfetto per la sua definitiva consacrazione a livello internazionale. Al PSV troverà un ambiente ambizioso e un calcio propositivo, le condizioni ideali per continuare a crescere e a dimostrare tutto il suo valore.