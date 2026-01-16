Calciomercato Pisa: sfumato Joao Pedro, ora nel mirino questi tre acquisti! Chi potrebbe arrivare in Toscana, i nomi

Calciomercato Pisa: dopo che è sfumato Joao Pedro, ora i toscani vogliono fare questi tre acquisti! Chi può arrivare in Toscana, i nomi

Doccia fredda per i tifosi del Pisa. Quello che sembrava essere il colpo da novanta del mercato invernale è sfumato proprio sul rettilineo finale. Il ritorno in Italia di Joao Pedro non s’ha da fare. La trattativa per l’ingaggio dell’ex capitano del Cagliari sembrava ormai definita: il club toscano era pronto a versare i 3,5 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico San Luis. Tuttavia, il giocatore ha fatto una clamorosa retromarcia: forte delle 12 reti segnate nell’Apertura e del gol siglato all’esordio nel Clausura, Joao Pedro ha deciso di restare in Messico. La dirigenza nerazzurra, che ha urgenza di rinforzi, ha deciso di non attendere oltre: la pista è ufficialmente abbandonata. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Arriva Felipe Loyola: i dettagli del colpo

Smaltita la delusione, il Pisa ha chiuso un’altra operazione importante. È atteso in città entro 48 ore Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2000 proveniente dall’Independiente. Si tratta di un investimento oneroso che testimonia la volontà della società di salvarsi: prestito da 1,3 milioni subito, con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni in caso di permanenza in categoria. Il mercato non si ferma qui: nel mirino c’è Vicente Taborda, talentuoso trequartista argentino di 24 anni di proprietà del Panathinaikos, mentre per la difesa si valuta lo svincolato Pawel Dawidowicz, centrale polacco ex Verona.

Gilardino sfida il tabù Arena

Intanto, il campo chiama. Stasera il Pisa scende in campo contro l’Atalanta in un match delicatissimo. Alberto Gilardino deve invertire una rotta preoccupante: la squadra viene da quattro sconfitte casalinghe consecutive senza segnare gol. «Non voglio sentir parlare di tabù Arena, dobbiamo pensare positivo», ha tuonato il mister in conferenza. Per l’occasione, Gilardino è pronto a gettare nella mischia (probabilmente a gara in corso) i primi due volti nuovi: l’attaccante Durosinmi e il difensore Bozhinov, chiamato a sostituire lo squalificato capitano Antonio Caracciolo.